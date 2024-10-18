Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислили продукты, которые препятствуют образованию тромбов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Одним из продуктов, защищающих от возникновения тромбов, врачи назвали яблоки.

«В яблоках содержится такое замечательное вещество, как кверцетин, который обладает противовоспалительным действием, укрепляет сосудистую стенку», — заявил Агапкин.

По его словам, одно яблоко в день снижает риск тромбообразования на три процента.

Гинзбург, в свою очередь, призвал регулярно добавлять в пищу чеснок. Диетолог объяснил, что продукт не только препятствует образованию тромбов, но и обладает противовоспалительным и омолаживающим эффектом. Агапкин добавил, что чеснок защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди других продуктов, которые снижают риски появления тромбов, специалисты назвали капусту и шоколад. Также они посоветовали употреблять жирную морскую рыбу, в частности сельдь, кильку и сардину.

Ранее Агапкин назвал неочевидный признак, указывающий на онкологическое заболевание. Он сообщил, что хронический кашель может быть симптомом одного из видов рака.