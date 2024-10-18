В Роскачестве рассказали о негативном влиянии на ЖКТ томатного сока

Томатный сок – буквально коктейль из антиоксидантов, витаминов и полезных веществ, поэтому его польза неоспорима. Это один из самых популярных овощных соков, который практически лишен калорий, за счет чего не вредит фигуре. Помимо прочего в нем низкое содержание белков, жиров, сахара.

Более того, согласно исследованиям ученых, регулярное потребление томатного сока помогает снизить давление и способствует падению уровня «плохого» холестерина в крови. Все это повышает устойчивость к развитию у человека сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, утверждает диетолог Марият Мухина, несмотря на всю польза напитка, есть категория людей, которым не стоит увлекаться томатным соком.

Так, в разговоре с порталом «Роскачество» Мухина предупредила, что томатный сок, как и соусы, томатная паста нежелательны в рационе людей с повышенной кислотностью желудка. Также от напитка лучше отказаться кормящим мамам, так как может вызвать диарею и аллергию у детей.

«Обострение гастрита, язв, томатный сок может усугубить симптомы», — назвала врач противопоказания к употреблению томатного сока.

Между тем, ранее диетолог Ирина Лялина рассказала, что в томатном соке содержатся витамины А, С, В6, РР, К, Мg, органические кислоты и пектиновые вещества.

Напиток способствует выделению гормона радости — серотонина, в связи с этим помогает снять напряжение и стресс.

При этом пить его можно не более двух стаканов в день за 30 минут до или после приема пищи.