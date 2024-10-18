Эксперт назвал причины, почему вы просыпаетесь уставшими

Многие люди сталкиваются с проблемой утренней усталости, несмотря на то, что провели ночь в крепком сне.

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Эксперты объясняют, что существует несколько ключевых факторов, которые могут быть причиной этого явления.

1. Нейробиологический фактор

В течение последних часов перед пробуждением человек проводит большую часть времени в фазе быстрого сна (REM-сна), во время которой его мозг активно работает. Это приводит к повышенному потреблению энергетической молекулы АТФ. Аденозин, как побочный продукт этого процесса, накапливается в мозгу и оказывает угнетающее действие на нейроны, ответственные за бодрость и внимательность. Единственным известным способом «нейтрализации» избыточного аденозина является употребление кофе.

2. Влияние партнера по сну

Исследования показывают, что для женщин совместный сон с мужчиной негативно сказывается на качестве их собственного сна. Однако, если перед сном был половой контакт, то субъективное восприятие женщинами качества сна улучшается, хотя объективные показатели все равно остаются нарушенными. Для мужчин же совместный сон с женщиной, независимо от наличия секса, не оказывает отрицательного влияния на их сон.

3. Несоответствие биологических и социальных ритмов

У людей есть эндогенные биологические часы, установленные на 25-часовой цикл, в то время как общество функционирует по 24-часовому режиму. Поэтому для большинства легче засыпать на час позже каждую ночь, чем ложиться спать на час раньше. Это приводит к тому, что «совы» (люди вечернего типа) чаще страдают от нарушения сна, дневной сонливости и тревожности, а также имеют меньший объем гиппокампа, связанного с обучением и памятью.

4. Влияние приема пищи перед сном

Исследования показывают, что употребление сладкой пищи перед сном может способствовать наступлению сонливости. Это происходит потому, что повышение уровня сахара в крови активизирует нейроны, отвечающие за сон, в областях мозга, не защищенных гематоэнцефалическим барьером. Таким образом, прием пищи непосредственно перед сном также может быть фактором, влияющим на качество и продолжительность ночного отдыха.

Эксперты отмечают, что для большинства людей добиться хорошего сна не всегда легко. Однако понимание этих ключевых биологических, социальных и поведенческих факторов может помочь выработать эффективные стратегии для улучшения качества сна и просыпаться отдохнувшими.

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