Эксперт рассказал, как физнагрузки влияют на состояние кожи

Умеренные физические нагрузки помогают не только поддерживать тонус мышц, но и сохранять здоровье кожи. Об этом "Российской газете" рассказал чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, вице-президент Федерации тайского бокса России Григорий Дрозд.

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«‎Во время любой физической нагрузки наши мышцы начинают испытывать потребность в кислороде: число дыхательных движений и сердечных сокращений увеличивается, мышцы получают кислорода в разы больше, чем если бы мы просто лежали на диване. В состоянии покоя человек вдыхает примерно 7-8 л воздуха в минуту, а при физической нагрузке потребность во вдыхаемом воздухе увеличивается до 120 л в минуту. Кровоснабжение мышц увеличивается в разы. Так как кожа покрывает мышцы, то и ей достается кислорода во много раз больше», - говорит Григорий Дрозд.

Кислород ускоряет все процессы метаболизма: окисление жира и углеводов, дающих нам энергию, синтез белков, в том числе коллагена, от которого зависит состояние кожи. Следовательно, чем больше мы двигаемся, тем активнее обновляется кожа.

«‎При активном движении в кожу поступают витамины, минералы, аминокислоты, вырабатываются энергия и строительный материал для клеточной мембраны и внутриклеточных структур. При этом важно, что спорт активизирует выработку собственного коллагена», - отмечает эксперт.

Однако с возрастом способность в организме вырабатывать коллаген снижается, и появляются первые признаки старения кожи: она становится тоньше, уходит тонус, появляются морщины.

«‎Поддерживать в этом случае здоровье кожи можно с помощью специальных биокомплексов и коллагенсодержащих добавок. Чтобы достичь высокой биодоступности от употребления таких нутрицевтиков, врачи рекомендуют смотреть в сторону гидролизата коллагена. Такой "живой" коллаген легко усваивается организмом в любом возрасте. Он производится в виде желе - и в таком виде лучше всасывается в желудочно-кишечном тракте, помогает стимулировать фибробласты и запустить естественный синтез собственного коллагена», - объясняет Григорий Дрозд.

Второй положительный момент влияния физнагрузок - они укрепляют иммунитет, в том числе иммунитет кожи, то есть ее способность противостоять бактериям и грибкам. При регулярных физических нагрузках кожа становится чище и устойчивее к грибковой инфекции.

«‎Всем известно, что регулярные физические упражнения дают выброс "гормонов удовольствия" - эндорфинов и анандамидов. Они не только обеспечивают нам положительные эмоции, но и замедляют процессы старения. Полученные "законным путем", без воздействия наркотических средств и алкоголя, они мощно омолаживают организм. Известно, что долгожители, прожившие больше ста лет, отличаются жизнелюбием, добротой и высоким уровнем физической активности», - говорит эксперт.

И еще одна важная особенность регулярной физической активности - нагрузки способствуют сохранению работоспособности женских и мужских половых гормонов.