Как правильно сидеть, чтобы не болела спина?

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, зачастую жалуются на боли в спине. Причиной тому могут быть неправильно подобранные стул и стол. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

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Прежде всего, необходимо приобрести стул и стол, соответствующие росту.

«Не нужно, чтобы стул был слишком высокий или слишком низкий, потому что если стул высокий, а стол – низкий, то придется как бы нависать над рабочим местом, округляя грудной отдел спины. А если стул слишком низкий, а стол – высокий, то тогда наоборот руки будут слишком задираться вверх, поясница будет еще больше нагружаться», – уточнил специалист.

По словам эксперта, лучше иметь подпорку на спинке стула, чтобы поясница имела естественный изгиб. Помимо этого, важно позаботиться о степени жесткости стула. Он не должен быть очень мягким или, наоборот, чересчур жестким, чтобы не отсидеть седалищные бугры.