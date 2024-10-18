Возможно ли старение без снижения умственной и физической активности?

О возрасте женщины говорить не принято. Но с позволения моей собеседницы, члена-корреспондента РАН Ольги Ткачевой говорю: ей 61 год. Возраст не властен над внешностью? А может, такое потому, что Ткачева не только президент Российского общества геронтологов и гериатров, но и член Европейского общества гериатрической медицины. Ее стаж лечебной работы - 35 лет. Она автор более 830 научных работ, в том числе первого Национального руководства по гериатрии. Признаюсь, отрадно, что мы земляки - Ольга Николаевна тоже родом из Горького, нынешнего Нижнего Новгорода.

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Ольга Николаевна! В чем отличие геронтологии от гериатрии? Геронтология - это все, что о стариках, а гериатрия - о том, чтобы они не болели?

Ольга Ткачева: Геронтология - наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения, его причины и способы борьбы с ним. Гериатрия - раздел геронтологии, медицина пожилого возраста.

С какого возраста человек считается пациентом гериатра?

Ольга Ткачева: По классификации ВОЗ, пожилой возраст - от 60 до 75 лет. Старческий возраст (хотя мне этот термин не нравится!) - от 75 до 90 лет. Долгожителями называем людей 90 лет и старше. Очень интересно классифицируют возраст старше 100 лет: 100-105 лет - молодые столетние, 105-110 лет - столетние среднего возраста, старше 110 лет - пожилые столетние. Так что в 100 лет тоже можно быть молодым!

В нашей стране есть столетние?

Ольга Ткачева: По данным Росстата, на начало 2024 года в России живут 13 253 человека в возрасте 100 лет и старше. Из них в Москве - 2842. А в Японии, например, таких более 93 тысяч.

О медицине пожилого возраста начнем со стихов: "Всему на свете есть конец: любви, мечтам, страданьям. Но нет на свете лишь конца одним воспоминаньям". А тяжелее всего тем, кто знает все. Так, может, не надо все знать? А просто жить? Старость не радость? Или все-таки старость может быть радостью?

Ольга Ткачева: Может! И наша задача: не просто продлить жизнь, а продлить здоровую, активную жизнь, сохранить ее высокое качество максимально долго.

Когда говорят: "Чего ты хочешь? Тебе уже 80 лет! Болеть в таком возрасте нормально!" - это просто безграмотно. Гериатрия может значительно улучшить состояние пожилого человека.

Такое выполнимо?

Ольга Ткачева: Абсолютно. Важно отодвинуть время развития хронических заболеваний. А если они уже есть, уметь их эффективно лечить. И гериатрия занимается проблемами улучшения качества жизни в пожилом возрасте. Чтобы и в солидном возрасте человек получал от жизни удовольствие. Речь не только о болезнях, которые, кстати, у пожилых лечатся иначе. Но и о других проблемах, связанных со старением: о потере физической, функциональной, когнитивной активности.

Пожилому необходимо обеспечить комфортную среду, чтобы он как можно дольше сохранял свою независимость от окружающих, свою автономность.

Пожелания благие.

Ольга Ткачева: Медицина все больше становится профилактической. Для пожилых людей созданы программы диспансеризации и профилактики. Они не только для того, чтобы предупредить развитие заболеваний и их осложнений, но и для того, чтобы замедлить старение. Конкретнее? В программе профосмотров специальные блоки, которые касаются нарушения памяти, риска падений, нарушения питания, недержания...

Важно убедить пожилого человека пройти профилактический осмотр, обратиться к врачу. Нередко пациенты думают, что их проблемы со здоровьем связаны со старостью. Это заблуждение! Здоровое старение без боли, без снижения умственной и физической активности, без депрессии возможно.

Реально замедлить старение?

Ольга Ткачева: Конечно, даже опираясь на современные научные разработки, мы пока не в силах остановить старость. Но скорость старения можно варьировать: у одних протекает быстрее, у других - медленнее. Зависит от образа жизни, генетики, экологии. Множество исследований направлены на изучение механизмов старения и разработку замедляющих старение технологий. Пока реальные успехи только в экспериментальных работах: на культурах клеток, на животных.

Мы стараемся транслировать результаты этих исследований в клиническую практику. В нашем центре разрабатываются методы, которые позволят измерять скорость старения у человека и оценивать различные медицинские вмешательства с точки зрения их возможного влияния на процесс старения.

Какие заболевания характерны для пожилого возраста?

Ольга Ткачева: Мы считаем возраст-ассоциированными шесть групп заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера или другие виды деменции, хронический обструктивный бронхит и заболевания костно-мышечной системы (остеопороз, остеоартрит и т.д.). Как правило, в пожилом возрасте одной болезни не бывает. Бывает несколько, и обычно они сочетаются между собой. Каждый человек стареет по своему сценарию, и комбинации болезней могут быть разные. Поэтому в гериатрии каждый клинический случай уникален.

Именно со старением населения в мире связывают эпидемию хронических неинфекционных заболеваний. По данным наших эпидемиологических исследований, например, артериальная гипертония выявляется почти у 80% людей в возрасте старше 80 лет. 20% людей этого возраста имеет сахарный диабет, а примерно 80% живет с болью различной локализации. Нарушения памяти встречаются у половины людей старше 85 лет. Недержание мочи у каждого третьего в возрасте 65-75 лет и почти у каждого второго старше 75 лет.

Самая распространенная гериатрическая проблема - синдром "хрупкости", который характеризуется слабостью, снижением веса, медленной ходьбой, плохой памятью, трудностями с самообслуживанием. Этот синдром встречается у 7% людей 65-75 лет, у 15% людей 75-85 и у каждого третьего старше 85 лет. Что это значит? Что после 85 лет треть пациентов нуждается в посторонней помощи.

Явная потребность в гериатрах. Сколько у нас сейчас таких специалистов? Где преподают гериатрию?

Ольга Ткачева: В России более 1700 гериатров и более 40 вузов, в которых преподают гериатрию в рамках последипломного образования. В ближайшее время должны перейти к преподаванию гериатрии студентам медицинских вузов.

Чем консультация терапевта, например, отличается от консультации гериатра?

Ольга Ткачева: Представьте себе, что у человека не одна болезнь, а четыре-пять. Даже больше. У пожилого они протекают на фоне старения. И это вносит дополнительные сложности в алгоритмы лечения. В ряде случаев это требует большого объема обследований, лекарств. Гериатр определяет самую главную проблему, разрабатывает индивидуальный план ведения пациента таким образом, чтобы минимизировать количество вмешательств. А также контролирует лечение, чтобы, применяя лекарства для лечения одного заболевания, не ухудшить течение другой болезни.

Ведь каждый пятый наш пациент одновременно принимает несколько препаратов. К тому же часто принимает лекарства, которые посоветовал сосед, о которых услышал по телевизору. С этой проблемой должен справляться гериатр. Необходимо уметь говорить с пожилым человеком, его родственниками, объяснить, в чем риск и польза приема лекарств.

Кстати, если человеку много лет, он может себе позволить рюмочку не воды?

Ольга Ткачева: В принципе, может. Иногда выпить, например, бокал вина совсем не плохо. Скажу больше: чем старше человек, тем мы выставляем ему меньше ограничений. Ориентируемся на качество жизни, возможность получать положительные эмоции.

И многие запреты остаются в молодости?

Ольга Ткачева: Именно так. В пожилом возрасте мы, например, боимся плохого аппетита, который приводит к белково-энергетической недостаточности. Поэтому стараемся следовать вкусовым предпочтениям пожилого человека, ориентируемся на его желания.

В моем далеком детстве завтрак состоял из яйца "в мешочке", бутерброда и какао на молоке с сахаром. Ныне считается, что два яйца в день - это много. Нельзя! А что можно?

Ольга Ткачева: Людям старше 70-75 лет мы мало что запрещаем. Говорим: ешьте вкусно, получайте удовольствие от пищи. Потому что при недостаточности питания есть риск потери мышечной массы. А это приводит к замедлению ходьбы, снижению физической активности, высокому риску падений. Кроме того, рекомендуем физические нагрузки: ходьбу, гимнастику, плавание… Короче, можно все, что приносит удовольствие.

Вспомним Уинстона Черчилля? Любил возлежать на диване, попивать армянский коньячок… И в здравом уме и твердой памяти дожил почти до ста лет.

Ольга Ткачева: Генетику никто не отменял. Но, возможно, если бы Черчилль занимался физической активностью, не курил, он прожил бы еще дольше.

А единственная, как сказал великий, известная роскошь - роскошь человеческого общения? У нас рядом с домом открылся Центр московского долголетия…

Ольга Ткачева: Как хорошо! В этих центрах пожилые могут реализовать самые разные свои интересы: рисование, танцы, работа с компьютером, рукоделие, изучение иностранных языков… И главное: роскошь общения, востребованность, интерес к жизни.

Интерес к жизни. Иногда после посещения врача пожилой пациент с букетом болезней его утрачивает. Сколько времени продолжается прием гериатра?

Ольга Ткачева: С 2024 года время приема пациента у врача-гериатра 45 минут. Что за это время можно сделать? Собираем жалобы, анамнез, осматриваем пациента. Выполняем комплексную гериатрическую оценку. Это специальный метод опроса, осмотра и тестирования, чтобы оценить физическую силу, память, качество жизни.

Но нередко - и вы наверняка это знаете - в ответ на жалобы пожилого человека врач отвечает: "Что вы хотите? Забыли, сколько вам лет?"

Ольга Ткачева: То, о чем вы говорите, называется эйджизмом - дискриминацией по возрасту. Это проблема не столько врачебного сообщества: сейчас врачи все чаще понимают, что пожилому пациенту можно эффективно помочь. Проблема в другом. Существует устоявшаяся парадигма: если человек пожилой, у него должно болеть. В итоге пациенты обращаются к врачу поздно. Более того, когда их спрашиваешь, почему они раньше не пришли, отвечают: "Мы же старые. У нас должно болеть".

Эйджизм часто проблема самих пожилых людей. Вместо того чтобы пойти к врачу, они думают: болит, слабость, плохая память потому, что я старый, так должно быть. Не должно!

И когда говорят: "Чего ты хочешь, бабушка? Тебе уже 80 лет! Болеть в таком возрасте нормально!" - это просто безграмотно. Гериатрия может дать результаты, значительно улучшить состояние пожилого человека.

В 2016 году в России принята "Стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста". В ней сформулирован принцип равной доступности медицинской и социальной помощи для всех возрастов. Это значит, что лечить, в том числе с использованием высокотехнологичных методов лечения, мы можем и должны в любом возрасте. Если человеку нужно протезировать зубы, а ему 90 лет, то ему должны протезировать зубы. Если нужно прооперировать пациента с катарактой, его должны прооперировать, потому что у него должно быть хорошее зрение и в 80 лет, и в 85 лет, и дальше.

Продвинутый возраст не противопоказание для современных видов медицинской помощи. Сейчас почти 55% высокотехнологичных операций делается пациентам старше 60 лет. Например, операции по поводу катаракты, стентирование сосудов, имплантация суставов и многие другие. Мы знаем, как подготовить пациента к операции, как реабилитировать его после хирургического вмешательства.

С 2016 года в России создается инфраструктура гериатрической помощи. Почти во всех регионах работают гериатрические центры. Функционируют 8261 гериатрических коек в стационарах, 1481 гериатрических кабинетов в поликлиниках. Помощь пожилым могут оказывать в любом медицинском учреждении. Практически каждый врач обладает навыками ее оказания.

А социальная поддержка? Одинокий пациент выписывается из больницы после хирургического лечения и…

Ольга Ткачева: Проблема взаимодействия между системой здравоохранения и социальной помощи сложная. Очень рассчитываем на поддержку социального работника, который решит бытовые проблемы, обеспечит связь с врачом, проконтролирует прием лекарств.

Но пока нет настоящей системы патронажа и сложно рассчитывать на получение помощи дома.

Ольга Ткачева: Действительно, вылечить хронические заболевания в период госпитализации невозможно. Необходимо длительное наблюдение с регулярным обследованием, коррекцией лечения. Такую помощь комфортнее получать дома. А некоторым пациентам требуется помощь в быту, в проведении гигиенических процедур. Для этого развивается система долговременного ухода. В нее включаются пожилые и инвалиды, не способные полностью или частично себя обслуживать, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности. Таким гражданам помощники по уходу предоставляют социальный пакет, который содержит индивидуально подобранные соцуслуги по поддержке здоровья, гигиены, мобильности и питания.

Вы, Ольга Николаевна, возглавляете гериатрический центр. Как попасть в него? Как попасть на прием к гериатру?

Ольга Ткачева: В наш центр может направить врач поликлиники. Мы лечим пациентов и из Москвы, и из регионов. Работаем в системе обязательного медицинского страхования.

Вопрос ребром

Под занавес: Надо жить долго или нет? Сколько лет лично вы хотите прожить?

Ольга Ткачева: Мне сложно ответить на этот вопрос. Наверное, многие хотели бы дожить до 100 лет. Но останавливают немощь и болезни, которые развиваются с возрастом. Однако пример француженки Жанны Кальман, которая прожила 122 года, вселяет оптимизм. В 100 лет она ездила на велосипеде, обладала хорошей памятью и чувством юмора. Если она так смогла, почему бы и нам не попробовать!