В Роспотребнадзоре перечислили основные правила питания осенью

В Роспотребнадзоре назвали семь основных правил питания осенью
Роспотребнадзор напоминает о важности здорового питания в межсезонье, когда организм готовится к зимним холодам. Специалисты назвали семь основных правил, которые помогут сбалансировать рацион и поддержать иммунитет.
- Питайтесь сбалансировано, это положительно влияет на защитные функции организма;
- Включайте в рацион овощи, богатые витаминами и минералами, а также лук и чеснок, обладающие противовирусными и противовоспалительными свойствами;
- Не забывайте о кисломолочной продукции, которая важна для здоровья кишечника;
- Контролируйте потребление жирной пищи, придерживаясь соотношения 30% животных и 70% растительных жиров;
- Ищите полезные альтернативы сладостям, например, сухофрукты и мёд. Их лучше употреблять в первой половине дня;
- Соблюдайте режим питания, включайте полезные перекусы, такие как овощи, творог и орехи;
- Не забывайте пить достаточное количество чистой воды в течение дня. Это поможет избежать обезвоживания.
«Чтобы точно не оставить осенней хандре ни единого шанса, больше двигайтесь. Так вы не только всегда будете полны бодрости и энергии, но и поможете себе сохранить хорошую физическую форму.