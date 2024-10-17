В Роспотребнадзоре перечислили основные правила питания осенью

Роспотребнадзор напоминает о важности здорового питания в межсезонье, когда организм готовится к зимним холодам. Специалисты назвали семь основных правил, которые помогут сбалансировать рацион и поддержать иммунитет.

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Питайтесь сбалансировано, это положительно влияет на защитные функции организма; Включайте в рацион овощи, богатые витаминами и минералами, а также лук и чеснок, обладающие противовирусными и противовоспалительными свойствами; Не забывайте о кисломолочной продукции, которая важна для здоровья кишечника; Контролируйте потребление жирной пищи, придерживаясь соотношения 30% животных и 70% растительных жиров; Ищите полезные альтернативы сладостям, например, сухофрукты и мёд. Их лучше употреблять в первой половине дня; Соблюдайте режим питания, включайте полезные перекусы, такие как овощи, творог и орехи; Не забывайте пить достаточное количество чистой воды в течение дня. Это поможет избежать обезвоживания.