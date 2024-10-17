Почему не стоит жевать кофейные зерна: мнение специалистов

Стоматолог Шароян: из-за жевания кофейных зёрен может окраситься зубная эмаль. Кофе — один из самых популярных в мире напитков. Но есть отдельная группа людей, которые предпочитают не чашечку бодрящего, а жевать зёрна. Бодрящий эффект у них есть, но разве это стоит того, чтобы портить зубы, желудок и подвергать риску свою репутацию. Подробнее обо всех опасностях рассказали трое специалистов — терапевт, нутрициолог и стоматолог.

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Вредно ли есть кофейные зёрна: мнение врачей

Терапевт

Жевание зёрен не заменяет кофе, но всё же бодрящий эффект у них есть. Но стоит помнить, что в больших количествах они грозят запорами, предупредил терапевт Лев Рогожин. Иногда может случиться и диарея, и ведь не факт, что вы в этот момент будете дома…

Нутрициолог

По словам нутрициолога Анны Баженовой, 6–8 зёрен по эффекту как чашка кофе.

Но стоит быть осторожным — вероятны изжога и расстройство желудка, особенно у людей с проблемами с ЖКТ.

«Кроме того, кофеин способен увеличивать кислотность в желудке, что также может привести к неприятным ощущениям. Поэтому, если вы чувствуете дискомфорт или предрасположены к расстройствам желудка, лучше воздержаться от такого способа употребления кофе», — рассказала врач.

Стоматолог

Первая опасность — кофейные зёрна очень твердые, поэтому могут:

Испортить эмаль зубов;

Вызвать микротрещины;

Сломать зубы, особенно если с ними и так есть проблемы — например, слабая эмаль.

Вторая: в зёрнах кофе содержатся сильные пигменты, которые могут окрасить эмаль эубов, поделился с «Доктором Питером» стоматолог-ортопед Титал Шароян.

По его мнению, вдвойне опасны зёрна в шоколаде. Кроме того, что они могут повредить зубы, так ещё и из-за сахара растёт риск появления кариеса.

«Если вам нравятся кофейные зерна, старайтесь употреблять их как можно реже. После жевания зерен обязательно чистите зубы или хотя бы полощите рот водой, чтобы удалить остатки пищи и снизить риск повреждения эмали», — посоветовал врач.

Сколько кофе можно выпить за день

По словам врача-терапевта Ксении Каневской, для здорового человека со стабильным давлением допустимы две или даже три чашки кофе.