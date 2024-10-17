Врач рассказал, как можно предотвратить деменцию

Чтобы предотвратить деменцию, важно развивать мелкую моторику на протяжении 40 минут каждый день, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-невролог Видновской клинической больницы Оксана Тютчева. По ее словам, также рекомендуется изучать иностранные языки и рисовать.

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«Важно развивать мелкую моторику. Достаточно 40 минут в день. Можно собирать пазлы, заниматься бисероплетением, учить стихи, общаться в клубах по интересам. Эти одни из примеров тренировки когнитивных навыков. Необходимо не забывать о коррекции зрения, слуха, а также о совершенствовании внутрисемейных отношений», — объяснила врач.

Невролог отметила, что нужно найти занятие по душе. Можно, например, помогать друзьям, готовить новые блюда и делать уроки с внуками. Кроме того, рекомендуется добавить в жизнь умеренную двигательную активность и прогулки на свежем воздухе, подчеркнула Тютчева.

Ранее профессор неврологии медицинского колледжа Университета Иллинойса в Чикаго Фернандо Тестаи предупредил, что заболевания сердечно-сосудистой системы могут спровоцировать развитие деменции. По его словам, при нарушении кровоснабжения мозга происходит гибель клеток и тканей, что может привести к проблемам с когнитивными функциями.