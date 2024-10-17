Ортопед объяснил, как избежать врастания ногтей на ногах

Правильно подобранная обувь позволит избежать появления онихокриптоза (вросшего ногтя) на ногах. Об этом «Пятому каналу» рассказал ортопед Ярослав Козлов.

© Газета.Ru

По его словам, при выборе обуви важно обратить внимание на ее полноту и размер, потому что она может приводить к излишнему давлению на стопу и пальцы, если будет мала. При этом обувь большого размера может спровоцировать нарушение распределения нагрузки на стопу и пальцы. Врач также посоветовал не покупать модели с узкими или острыми носами, потому что это прямое давление на пальцы и ногтевые пластины.

Стоит также оценить гибкость и амортизацию подошвы, а также высоту каблука.

«Жесткие подошвы могут привести к дополнительному давлению на стопу и пальцы ног, в то время как слишком мягкая обувь приводит к неправильной нагрузке на стопу и пальцы. <...> Слишком высокий каблук приводит к перенапряжению переднего отдела стопы. С другой стороны, плоская подошва негативно влияет на весь опорно-двигательный аппарат человека, в том числе и на осанку», — пояснил Козлов.

Врач Дэн Баумгарт до этого говорил, что неровная поверхность ногтей или изменение цвета ногтевой пластины могут указывать на серьезные заболевания, включая анемию, отравление свинцом или болезни почек.