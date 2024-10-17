Врач Егорова: прогулки без шапки в холод грозят облысением

Мужчинам при +1 градусе на улице необходимо надевать шапку. Об этом сообщила дерматолог и трихолог Татьяна Егорова.

© Газета.Ru

Эксперт подчеркнула, что если этого не делать, замедляется кровообращение, а это, в свою очередь, может привести к нарушению питания волосяных фолликулов.

«Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной – это быстроделящийся орган, и он очень чувствителен к изменению внешней среды. Никаких кожных заболеваний именно холод не вызовет. Только вот именно за счет спазма периферических сосудов на холоде, за счет промерзания будут выпадать волосы», — цитирует Егорову LIFE, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, почему принц Гарри начал лысеть.