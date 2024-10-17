Это вирусное ментальное упражнение поможет быстро заснуть

В соцсетях набирает популярность тренд под названием «когнитивное перемешивание» — утверждается, что это упражнение позволит человеку быстро заснуть. Тенденцию прокомментировала специалист по поведенческой медицине сна Эллен Вермтер.

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По её словам, когнитивное перемешивание — это своего рода словесная игра, которая помогает отвлечься. Существует множество техник, но наиболее распространённый метод заключается в нескольких простых шагах:

Выберите случайное слово и произнесите его в голове. Например, слово «маска». Представьте себе первую букву этого слова. В данном случае это будет «м». В голове перечислите все другие слова, которые вы можете придумать и которые начинаются на эту букву. Составьте такие же списки для всех последующих букв вашего исходного слова. В данном случае это будут «а», «с» и «к», «а».

Когнитивное перемешивание имитирует то, что естественным образом происходит в вашем мозге, когда вы засыпаете: разум переключается между случайными мыслями, часто без вашего полного осознания, объясняет эксперт.

Метод действительно может помочь заснуть, но далеко не всем людям. Если человек прикладывает много усилий во время когнитивного перемешивания, то это может только усложнить процесс засыпания.