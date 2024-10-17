Дерматолог предупредил о вреде антибактериальных мыла и салфеток

После их использования на коже остаётся детергент, который сильно сушит эпидермис.

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Кроме того, при ежедневном применении подобных средств разрушается флора поверхности кожи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

«Антибактериальное мыло неэффективно справляется. Оно агрессивнее. Это мыло нельзя применять каждодневно ни в коем случае. Применять нужно только в экстренной ситуации, когда действительно вы точно знаете, что был контакт с вирусами и бактериями, где-то находились, где был гепатит А, где кишечные инфекции, если ковид будет. Но не подходит как каждодневное средство, потому что помимо того, что вы смываете мантию, и это вызывает сухость, там ещё находится триклозан — сильный антибактериальный компонент, вы убиваете ещё и нормальную флору, которая живёт на поверхности кожи. Антибактериальные салфетки ещё хуже. Если мылом помыв руки, вы смываете водой часть детергента, то, протерев руки салфетками, всё остаётся на коже, руки сохнут ещё быстрее».

Ранее дерматолог сочла безопасной косметику с консервантами. Не вредна продукция, прошедшая сертификацию. Скорогудаева пояснила, что отдушки и красители «не несут выраженного вреда здоровью».