Эксперт предостерег от бездумного употребления витаминов

Здоровому человеку нет смысла дополнительно пить витамины, предупредил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что организм просто «выведет их в помойку». По его словам, избыток некоторых витаминов может даже спровоцировать проблемы со здоровьем.

Люди могут принимать витамины, но половину из них организм выведет в помойку. Они просто не будут усваиваться. А некоторые приведут даже к проблемам: витамин А, например, разрушает печень, витамина Е много пить нельзя, — пояснил Кондрахин.

Врач отметил, что человеку может не хватать витаминов группы антиоксидантов из-за стрессов или постоянного напряжения. Так, уточнил он, когда нет солнца, можно употреблять витамин D. Но, предупредил специалист, перед этим стоит сдать анализ и посмотреть, чего именно не хватает организму.

Просто принимать витамины могут только те, кто находится в высокой степени эмоционального напряжения, физически перегружен. Бессонные ночи, постоянный стресс. Опять же, курсом не больше месяца. Это не лечение, это поддержание суточной нормы, — добавил терапевт.

Кондрахин ранее рассказал, что авитаминоз не возникает из-за смены сезонов года. Специалист подчеркнул, что дефицит витаминов возникает только при наличии заболеваний. По его словам, здоровый организм проблем не испытывает, поэтому принимать БАД нет смысла.