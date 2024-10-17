Названы фитнес-привычки, которые разрушают тело после 50 лет

Регулярная физическая активность позволяет в любом возрасте человеку оставаться здоровым и сильным. Если вы хотите прожить как можно дольше, то определённых привычек, связанных с упражнениями, нужно избегать любой ценой.

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Отсутствие разминки перед тренировкой. Это повышает риск возникновения растяжений мышц или травм. К тому же с возрастом гибкость тела и кровообращение снижаются, говорит Ронни Гарсия, сертифицированный фитнес-тренер Blink Fitness.

Слишком много высокоинтенсивных упражнений. Они могут создать большую нагрузку на суставы. Вместо этого выбирайте упражнения с низкой ударной нагрузкой: езду на велосипеде, плавание или занятия на эллиптическом тренажёре.

Перетренированность. Чрезмерные тренировки не ускорят ваш прогресс, а могут отбросить назад. Они способны также привести к усталости, повышенному риску получения травм, ослаблению иммунитета.

Неправильная техника и плохая осанка. Они приводят к перенапряжению позвоночника и суставов. Это способствует получению травм.

Избегание тренажёрного зала. Для пожилых людей выполнение от шести до двенадцати повторений с весом, который оставляет один-два повторения «в запасе» после первого подхода, — это хорошее начало.

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Пропуск упражнений, связанных с мобильностью. Подвижность — важный компонент снижения риска травм, обеспечения нормального, функционального диапазона движения суставов. Для тренировки подвижности подойдут йога, массаж, пенный роллер, растяжка. Для достижения максимальных результатов включение 30−60 минут упражнений на подвижность три раза в неделю в сочетании с силовыми тренировками.

Акцент на изолированных движениях. В основном нужно уделять внимание сложным движениям, которые задействуют несколько мышц и суставов. Обязательно включайте в тренировку приседания или вариации становой тяги, нагружающие позвоночник вертикально.

Хождение только по устойчивым поверхностям. Ходьба по неровным поверхностям, таким как песок, тропы, камни и другие грунтовые поверхности, улучшает равновесие и силу голеностопного сустава, а также снижает нагрузку на суставы.

Отказ от физической активности. Короткие прогулки, кардиотренажёры, подъём по лестнице и другие виды активности тоже будут полезны для вас.

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