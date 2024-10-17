Перечислены лучшие низкокалорийные продукты для похудения

Один из способов контролировать вес — это наполнить рацион питания низкокалорийными или вообще бескалорийными продуктами. Вот какая это может быть пища.

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Сладкий перец. В 100 г этого продукта содержится всего 31 калория. Также в сладком перце много воды и витамина С.

Сальса. На две столовые ложки приправы приходится шесть калорий.

Яблочный уксус. В одной столовой ложке этого уксуса — две калории.

Мини-морковь. Из 100 г молодой морковки вы получите 35 калорий.

Соленья. Это удивительно низкокалорийная закуска. На 100 г солений приходится всего 14 калорий.

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Горчица. Одна столовая ложка горчицы содержит девять калорий. Это отличная альтернатива кетчупу и майонезу.

Грибы. Они универсальны и низкокалорийны. В одной чашке грибов — всего 15 калорий.

Клубника. Полстакана этих ягод дадут организму 23 калории.

Свёкла. Исследования показывают, что она полна нитратов, которые полезны для сердца и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Капуста кале. В ней содержится семь калорий на чашку.

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