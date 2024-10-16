Врач рассказал, чем опасны десерты на сахарозаменителях

В последнее время использование заменителей сахара, таких как мальтит, стало широко распространено в пищевой промышленности, особенно среди людей с диабетом. Мальтит, обозначаемый как пищевая добавка E965, синтезируется из крахмала и обладает сладким вкусом, однако его употребление может вызвать негативные последствия для здоровья.

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По словам Марины Владимировны Костюченко, профессора кафедры медицины катастроф Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, мальтит имеет гликемический индекс 50, что означает, что он не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови. Однако его метаболизм может привести к вздутию живота и ослаблению стула, особенно при регулярном употреблении. В случае чрезмерного потребления сахарозаменителей, таких как мальтит, может развиться диарея, которая проходит после прекращения его использования.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не превышать 90 граммов мальтита в день, а вздутие может возникнуть уже при 40 граммах. Безопасной нормой считается один грамм на килограмм массы тела. Кроме того, возможны аллергические реакции и индивидуальная непереносимость.

При появлении негативных симптомов важно немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.

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