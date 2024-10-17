Как похудеть в щеках мужчине

Современные стандарты красоты диктуют моду на скулы, поэтому даже мужчины задумываются, как похудеть в щеках. Существует несколько надежных способов от экспертов.

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Поскольку организм человека худеет равномерно, в первую очередь необходимо наладить с балансированное питание. Для начала уменьшите потребление соли и сахара, так как они способствуют задержке жидкости и провоцируют отеки. Включите в рацион больше овощей, фруктов и белка.

Второй шаг — пить достаточное количество воды. Врачи рекомендуют употреблять около двух литров в день, чтобы избежать обезвоживания и отечности. Отметим, что речь идет именно о воде, а не соках, чаях и кофе. Избегайте употребления алкоголя. Спиртные напитки также нередко могут быть причиной отеков и способствовать увеличению объемов щек.

Третий шаг — физическая активность. Регулярные кардионагрузки такие, как бег, плавание, быстрая ходьба, помогут сжигать калории и снижать общий уровень жира.

Четвертый шаг — специальные упражнения для лица. Выполняйте упражнения, направленные на укрепление мышц лица, например, поднимайте и напрягайте щеки, чтобы улучшить их тонус.

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