Как похудеть в лице подростку: пять способов от экспертов

Подростки нередко задумываются, как похудеть в лице, чтобы избавиться от характерной для этого возраста припухлости. Существует пять эффективных способов достичь этой цели.

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Во-первых, стоит пересмотреть питьевой режим. Замена сладких газированных напитков на обычную воду не только улучшит состояние кожи, но и поможет устранить отечность.

Во-вторых, важно изменить рацион питания. Чтобы кожа лица выглядела более свежей, начните употреблять больше овощей. Обратите внимание на количество соли, которую вы употребляете вместе с продуктами: ее избыток может вызывать задержку жидкости в организме.

В-третьих, попробуйте исключить из рациона или хотя бы уменьшить количество фастфуда и чипсов. Во-первых, в них содержится много вредных жиров и специй, отрицательно влияющих на кожу. Во-вторых, употребление таких продуктов может быть вредно для желудочно-кишечного тракта и негативно сказываться на скорости обмена веществ.

В-четвертых, регулярный уход за кожей способен оказать положительный эффект на тонус лица. Не забывайте увлажнять кожу, но помните, что перед использованием косметических средств лучше проконсультироваться с косметологом, который поможет выбрать подходящие именно вам продукты.

В-пятых, специальные упражнения для лица могут оказать заметный эффект. Хотя при нагрузке лицевых мышц не сжигается жир, они помогают укрепить мышцы и улучшить общий тонус. В интернете можно найти множество программ по фейс-фитнесу.

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