Диетолог рассказал, какие ЗОЖ-снеки не следует употреблять

Многие люди, ведущие здоровый образ жизни, выбирают специальные снеки, считая их полезными для здоровья. Однако не все ЗОЖ-снеки действительно полезны. Об этом рассказала главный врач-диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

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«В состав некоторых зожных батончиков входит сахар, пальмовое масло и другие неполезные ингредиенты. Это очень жирно и сладко», — отметила диетолог.

Она пояснила, что по-настоящему полезный батончик состоит из злаков, сухофруктов, ягод, семян, орехов и других натуральных ингредиентов без добавленного сахара или с его минимальным количеством. Также Пичугина объяснила, что важно контролировать не только количество калорий в снеке, но и общее количество углеводов.

«В составе снека должны доминировать «медленные» углеводы. Стоит также избегать продуктов с усилителями вкуса, искусственными красителями, ароматизаторами и другими химикатами», — подчеркнула врач в беседе с «Радио 1».

Диетолог посоветовала готовить снеки самостоятельно из натуральных продуктов, таких как гречка, овсянка, сухофрукты, орехи и мед. Но не следует забывать, что даже домашние снеки калорийны, поэтому употреблять их нужно в умеренных количествах.

В то же время нутрициолог Жанна Коробейникова заявила, что, вопреки расхожему мнению, о том, что смузи — диетический и полезный напиток, в действительности он обладает серьезными недостатками.