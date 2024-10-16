Перечислены распространенные мифы и факты о правильном питании

На сегодняшний меньше можно найти огромное количество информации и здоровом питании. Но что из этого будет правдой?

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Миф: углеводы вредны для человека. В действительности они дают энергию и выполняют важные функции в организме. Главное — потреблять не простые (обработанные сахара и пр.), а сложные углеводы (фрукты, овощи, цельное зерно).

Факт: белок нужен для наращивания и восстановления мышц. Поэтому важно во время каждого приёма пищи его получать. Например, из нежирного мяса, яиц, тофу, бобов.

Миф: все жиры вредят здоровью. Жиры нужны нам для усвоения некоторые витаминов, выработки гормонов и других функций. При этом выбирайте полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры: орехи, авокадо, оливковое масло.

Факт: калории — не единственный фактор в потере веса. На вес влияют также обмен веществ, гормоны, состояние кишечника. Лучше не подсчитывайте калории, а соблюдайте сбалансированную диету, содержащую разные цельные продукты, отмечает нутрициолог Марина.

Миф: добавки могут заменить здоровое питание. На самом деле пищевые добавки не способны заменить здоровое и сбалансированное питание. Наш организм усваивает в основном питательные вещества именно из цельных продуктов.

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