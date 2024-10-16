Названы лучшие тренировки для улучшения качества сексуальной жизни

Персональный тренер Пит МакКолл назвал лучшие тренировки для улучшения качества сексуальной жизни. Его слова приводит Men Today.

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МакКолл заявил, что силовые тренировки — это лучший вариант для повышения сексуальных способностей, так как они повышают тестостерон. В частности, можно выполнить серию отжиманий, приседаний и скручиваний. Кроме того, улучшают секс йога и быстрая ходьба.

Следующим эксперт назвал упражнения Кегеля — специальные движения, которые развивают выносливость и контроль, тонизируя лобково-копчиковые мышцы. Последним тренер назвал плавание, так как оно также повышает выносливость.

Ранее полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук рассказал о своем ритуале перед матчами. Футболист заявил, что отказывается от секса за два дня до матча, чтобы накопить энергию.