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Названы лучшие тренировки для улучшения качества сексуальной жизни

Персональный тренер Пит МакКолл назвал лучшие тренировки для улучшения качества сексуальной жизни. Его слова приводит Men Today.

Названы лучшие тренировки для улучшения качества сексуальной жизни
© Lenta.ru

МакКолл заявил, что силовые тренировки — это лучший вариант для повышения сексуальных способностей, так как они повышают тестостерон. В частности, можно выполнить серию отжиманий, приседаний и скручиваний. Кроме того, улучшают секс йога и быстрая ходьба.

Следующим эксперт назвал упражнения Кегеля — специальные движения, которые развивают выносливость и контроль, тонизируя лобково-копчиковые мышцы. Последним тренер назвал плавание, так как оно также повышает выносливость.

Ранее полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук рассказал о своем ритуале перед матчами. Футболист заявил, что отказывается от секса за два дня до матча, чтобы накопить энергию.

ЗОЖ
Илья Кухарчук