Что такое антинутриенты и почему нельзя их игнорировать в диете

Есть разнообразно — не значит питаться здорово. Нет особого смысла демонизировать продукты, особенно если это полезные овощи и фрукты. Однако известно, что некоторые продукты просто не подходят организму некоторых людей, несмотря на их великолепный питательный профиль. Антинутриенты — это органические или синтетические соединения, которые препятствуют абсорбции нутриентов, то есть любой еды, которая обладает пищевой ценностью.

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Возьмем, к примеру, пасленовые: эти замечательные, цельные продукты содержат множество противовоспалительных свойств, однако они могут быть совершенно не полезны для людей с аутоиммунными заболеваниями. Нутрициолог Наталья Ревякина со стажем работы 16 лет рассказывает о некоторых других «антипитательных веществах», способных посеять хаос. Еще раз: вам, возможно, не стоит избегать этих продуктов, если вы не думаете, что у вас есть серьезные проблемы! Но все же узнайте о том, что такое антинутриенты.

Фитиновая кислота

Это природное вещество, содержащееся во многих растительных продуктах, которое может негативно влиять на пищеварительный тракт; оно ухудшает всасывание железа, цинка, кальция и других минералов и блокирует выработку пищеварительных ферментов, что может сделать эти продукты гораздо более тяжелыми для вашего желудка. Именно поэтому некоторые люди могут с трудом переваривать сырые орехи, например миндаль, или овес.

Наталья также утверждает, что если вы потребляете слишком много фитиновой кислоты, «у вас будет дефицит минералов, даже если вы постоянно едите фрукты и овощи». Чтобы снизить содержание фитиновой кислоты в продуктах, рекомендуется проращивать орехи, фасоль и бобовые. Вы также можете добавить в овсянку выжатый свежий лимонный сок или щепотку яблочного уксуса — это нейтрализует фитиновую кислоту и способствует усвоению минералов.

Оксалаты

Они также могут препятствовать усвоению других питательных веществ, таких как железо и кальций. А когда оксалаты связываются с кальцием, они могут образовывать кристаллы оксалата кальция, которые распространяются по организму и способствуют образованию камней в почках. Именно поэтому диета с низким содержанием оксалатов известна как профилактика повторного образования камней в почках.

Какие продукты содержат оксалаты? По мнению нутрициолога, больше всего их содержится в сырой капусте и шпинате. Конечно, ничего против этой полезной зелени не скажешь, но если вы склонны к образованию камней в почках, вам стоит обратить на это внимание.

Омега−6

Дело вот в чем: омега−6 не являются чем-то плохим по своей сути.

«Масла омега−6 на самом деле необходимы вам для жизни. Просто они нужны в незначительных количествах», — говорит специалист.

А в совокупности мы потребляем их слишком много, увы.

В результате переизбыток омега−6 может свести на нет противовоспалительные свойства омега−3 и стать вредным для нашего организма. Поэтому, когда люди исключают из своего рациона жиры омега−6 и заменяют их насыщенными и мононенасыщенными жирами, они начинают чувствовать себя лучше.

Эксперты советуют по возможности выбирать для приготовления пищи масла с низким содержанием омега−6, такие как оливковое, авокадо и кокосовое. Вы также можете увеличить потребление омега−3, чтобы достичь более здорового соотношения жирных кислот: ешьте жирную рыбу или, возможно, выбирайте качественные добавки рыбьего жира.