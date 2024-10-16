Аллерголог перечислил ягоды, нужные для здоровья сердца

В эфире популярной программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог и аллерголог Андрей Продеус поделился важной информацией о пользе ягод для сердечно-сосудистой системы. Выпуск передачи доступен для просмотра на сайте телеканала.

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Продеус подчеркнул, что регулярное употребление клубники, черники и клюквы может значительно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Проведены великие, большие исследования, показывающие пользу этих ягод», — отметил он, добавив, что их богатый состав витаминов и антиоксидантов способствует укреплению сердца и сосудов.

Эксперт призвал зрителей обратить внимание на эти полезные продукты и включить их в свой рацион для поддержания здоровья.