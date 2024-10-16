Диетолог назвал неприятные последствия кефирной диеты

Кефирная диета может привести к слабости и вздутию, предупредила в беседе с «Радио 1» врач-диетолог Тамара Прунцева. По ее словам, этот продукт не рекомендован маленьким детям и людям с непереносимостью лактозы.

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«Многие сидят на кефирной диете или устраивают себе кефирные разгрузочных дни, но это не может благотворно сказаться на организме. Чаще всего это приводит к вздутию, слабости, утомляемости и другим расстройствам, потому что мы не получаем должного количества белков, жиров и углеводов», — объяснила медик.

Врач отметила, что кефир противопоказан людям с непереносимостью лактозы и обострением ЖКТ, поскольку в нем много кислотности. Однако иногда этот продукт рекомендуется пить женщинам в менопаузах для восполнения кальция в организме и людям, у которых есть риск развития остеопороза.

«Иногда спортсмены ночью пьют кефир, потому что он предотвращает распад мышц. Однако кефир не должен составлять основу рациону — это только перекус», — добавила Прунцева.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал, что, несмотря на полезные свойства, кефир может быть опасен для человека. Он объяснил, что в открытом длительное время продукте гибнут кисломолочные бактерии, а остаются только дрожжи.