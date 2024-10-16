Диетолог рассказал, в чем польза красной икры

Красная икра – уникальный продукт за счет сбалансированного вкуса, но его польза для здоровья сильно преувеличена. Так считает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он рассказал, чем можно заменить этот продукт.

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«Если вы гонитесь за пользой, то гораздо больше пользы вам будет от обычных куриных яиц, плюс добавки омега-3 жирные кислоты, которые сейчас рекомендуются всем, потому что омегу-3 больше нечем восполнить. Либо яйца и две-три порции в неделю скумбрии − это адекватная замена. Но никто не покупает красную икру ради пользы. Ее, скорее, ценят за сбалансированный, изысканный вкус», − отметил специалист.

По его мнению то, что находится на полках магазинов, не всегда соответствует должному вкусу и качеству красной икры. При этом, несмотря на стоимость и сложность поиска качественного продукта, заменить его, например, икрой щуки или сазана − нельзя, подчеркнул диетолог.