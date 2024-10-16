Гинеколог рассказал, можно ли беременным летать на самолете

В первом триместре беременности женщинам лучше не летать на самолетах из-за токсикоза и риска выкидыша, поделилась с Lenta.ru врач-гинеколог Лариса Арефьева. По ее словам, в других случаях перелеты в основном безопасны.

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Врач отметила, что второй триместр — это самое безопасное время для туризма беременных, потому что в этот период тело уже адаптировалось к беременности, а угроза осложнений — минимальная. При этом в третьем триместре при перелетах возникает риск преждевременных родов.

«Важно перед полетом измерить длину шейки матки, убедиться, что она длинная и закрытая. Сам по себе перелет не укоротит шейку и не вызовет преждевременные роды, но если укорочение уже есть и роды произойдут на борту, то понятно, что у малыша меньше шансов на здоровую жизнь, так как на борту нет детской реанимации», — подчеркнула Арефьева.

Она добавила, что по этой причине ряд авиакомпаний требуют от беременных справку от врача при сроке больше 36 недель. Если поездку отложить не удается, стоит обратиться к гинекологу за консультацией. При этом перелет могут запретить, если существует угроза преждевременных родов, а также предлежание плаценты, длина шейки матки меньше трех сантиметров, гипертония беременности или многоплодная беременность после 32 недель.

Ранее ученые доказали, что кофе безвреден для плода во время беременности. Согласно исследованию, негативной связи между развитием ребенка и употреблением кофейных напитков не обнаружено.