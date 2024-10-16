Зубы необходимо чистить два раза в день, утром и вечером. Об этом рассказала стоматолог Виктория Квакина.

«Кусочки пищи остаются в межзубных промежутках, а ночью воздействия мало: снижается слюноотделение, пьем меньше напитков. В таких условиях бактерии размножаются и активно выделяют продукты жизнедеятельности», — сообщила стоматолог.

Из-за этого образуются зубные бляшки, которые на 10% состоят из микробов и на 90% из продуктов их жизнедеятельности — биоплёнки, а в дальнейшем возникает кариес.

«По времени чистить зубы стоит 3 минуты. Рекомендую делать это перед едой. После сна лучше прочистить зубы, чтобы бактерии не попадали в ЖКТ. Если чистить зубы каждый раз после еды, то может появиться стираемость, нарушиться pH. Когда человек поел, то необходимо подождать 30 минут, и только после этого почистить, иначе эмаль не успевает восстановиться. Лучше использовать ополаскиватели или прополоскать теплой водой, флоссы и зубную нить», — объясняет Виктория Квакина в интервью Тульской службе новостей.

Неприятный запах может возникнуть из-за плохой гигиены полости рта. Стоматолог сообщила, что основной причиной этого может стать разложение остатков пищи в процессе жизнедеятельности микроорганизмов.

«Неочевидными причинами сильного запаха изо рта могут быть патологии внутренних органов. К ним относятся болезни ЖКТ, например, гастрит или дуоденит, проблемы с печенью, почками или ЛОР-органами», — перечисляет эксперт.

Также неприятный запах появляется из-за большого употребления в пищу чеснока и лука, при заболеваниях полости рта, например, стоматите, пародонтозе, а также при ангине.

Виктория Квакина рассказала о правилах чистки зубов: нижние зубы надо надо чистить снизу вверх, а верхние сверху вниз; при чистке внутренней поверхности верхних зубов щётку надо держать вертикально; жевательные поверхности необходимо чистить движениями вперед-назад; при завершении чистки нужно совершать круговые движения щётки с захватыванием зубов и десен; важно снять с языка белый налёт зубной щёткой, либо специальным скребком.