Эксперт рассказала, какие преимущества даёт употребление продукта в вечернее время.

Кефир является вкусным и полезным напитком, но можно ли пить его перед сном? Разбираемся в этом вопросе с экспертом.

Состав и питательные вещества кефира

«Кефир является полезным продуктом благодаря своему составу и свойствам. Его употребление благотворно влияет на организм, в том числе и перед сном», — Эльвира Белёва, врач-гастроэнтеролог, диетолог.

Кефир — это ферментированный молочный продукт, который изготавливают из коровьего, козьего или овечьего молока. Он содержит богатый набор питательных веществ.

Белки. Продукт богат высококачественными белками, которые важны для восстановления и роста тканей. Они обеспечивают организм аминокислотами, необходимыми для функционирования мышц и других систем;

Кальций. Этот минерал необходим для поддержания здоровья костей и зубов. Он также участвует в процессе свёртывания крови, передаче нервных импульсов и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы;

Витамин B12. Этот нутриент важен для нормальной функции мозга и нервной системы. Он также нужен для образования красных кровяных клеток и синтеза ДНК;

Рибофлавин (витамин B2). Он содействует обмену веществ, а также производству энергии, что помогает организму эффективно использовать углеводы, белки и жиры;

Магний. Этот минерал важен для здоровья сердца. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, что особенно актуально для людей с предрасположенностью к диабету;

Пробиотики. Полезные бактерии, содержащиеся в кефире, поддерживают здоровье кишечника.

Влияние на организм

Богатый питательный состав кефира положительно влияет на организм.

Улучшает пищеварение. Благодаря содержанию пробиотиков продукт помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что защищает от различных расстройств желудочно-кишечного тракта; Укрепляет иммунную систему. Исследования показывают, что регулярное употребление кефира поддерживает иммунную функцию, то есть снижает риск развития инфекций; Улучшает здоровье костей. Высокое содержание кальция и витамина K в кефире помогает укрепить костную ткань и тем самым снизить риск остеопороза; Помогает в борьбе с инфекциями. Некоторые виды бактерий, содержащиеся в кефире, могут действовать как антимикробные агенты, что помогает организму бороться с патогенными микробами и воспалениями.

Можно ли пить кефир на ночь?

Употребление кефира перед сном улучшает качество сна благодаря содержанию аминокислоты триптофана, которая помогает расслабиться и способствует более качественному ночному отдыху.

Напиток также поддерживает здоровье пищеварительного тракта за счёт баланса полезных бактерий в кишечнике.

Кроме того, продукт может предотвратить ночные пробуждения от голода из-за содержания в нём белка. Употребление напитка перед сном полезно и тем, кто следит за фигурой, поскольку низкокалорийный кефир поможет избежать переедания.

Между тем от кефира на ночь лучше отказаться людям с непереносимостью лактозы, с диареей, острым панкреатитом. Также продукт следует избегать при острых кишечных инфекциях, поскольку кефир может усугубить симптомы, особенно если желудочно-кишечный тракт раздражён или воспалён.

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) употреблять кисломолочные напитки не рекомендуется, особенно перед сном. Дело в том, что продукт повышает кислотность в желудке, это может усугубить симптомы рефлюкса.

Врач рекомендует употреблять небольшое количество кефира (около 200-250 мл) не позже чем за два часа до сна.