Можно ли пить кефир на ночь: при похудении, польза, вред
Эксперт рассказала, какие преимущества даёт употребление продукта в вечернее время.
Кефир является вкусным и полезным напитком, но можно ли пить его перед сном? Разбираемся в этом вопросе с экспертом.
Состав и питательные вещества кефира
«Кефир является полезным продуктом благодаря своему составу и свойствам. Его употребление благотворно влияет на организм, в том числе и перед сном», — Эльвира Белёва, врач-гастроэнтеролог, диетолог.
Кефир — это ферментированный молочный продукт, который изготавливают из коровьего, козьего или овечьего молока. Он содержит богатый набор питательных веществ.
- Белки. Продукт богат высококачественными белками, которые важны для восстановления и роста тканей. Они обеспечивают организм аминокислотами, необходимыми для функционирования мышц и других систем;
- Кальций. Этот минерал необходим для поддержания здоровья костей и зубов. Он также участвует в процессе свёртывания крови, передаче нервных импульсов и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы;
- Витамин B12. Этот нутриент важен для нормальной функции мозга и нервной системы. Он также нужен для образования красных кровяных клеток и синтеза ДНК;
- Рибофлавин (витамин B2). Он содействует обмену веществ, а также производству энергии, что помогает организму эффективно использовать углеводы, белки и жиры;
- Магний. Этот минерал важен для здоровья сердца. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, что особенно актуально для людей с предрасположенностью к диабету;
- Пробиотики. Полезные бактерии, содержащиеся в кефире, поддерживают здоровье кишечника.
Влияние на организм
Богатый питательный состав кефира положительно влияет на организм.
- Улучшает пищеварение. Благодаря содержанию пробиотиков продукт помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что защищает от различных расстройств желудочно-кишечного тракта;
- Укрепляет иммунную систему. Исследования показывают, что регулярное употребление кефира поддерживает иммунную функцию, то есть снижает риск развития инфекций;
- Улучшает здоровье костей. Высокое содержание кальция и витамина K в кефире помогает укрепить костную ткань и тем самым снизить риск остеопороза;
- Помогает в борьбе с инфекциями. Некоторые виды бактерий, содержащиеся в кефире, могут действовать как антимикробные агенты, что помогает организму бороться с патогенными микробами и воспалениями.
Можно ли пить кефир на ночь?
Употребление кефира перед сном улучшает качество сна благодаря содержанию аминокислоты триптофана, которая помогает расслабиться и способствует более качественному ночному отдыху.
Напиток также поддерживает здоровье пищеварительного тракта за счёт баланса полезных бактерий в кишечнике.
Кроме того, продукт может предотвратить ночные пробуждения от голода из-за содержания в нём белка. Употребление напитка перед сном полезно и тем, кто следит за фигурой, поскольку низкокалорийный кефир поможет избежать переедания.
Между тем от кефира на ночь лучше отказаться людям с непереносимостью лактозы, с диареей, острым панкреатитом. Также продукт следует избегать при острых кишечных инфекциях, поскольку кефир может усугубить симптомы, особенно если желудочно-кишечный тракт раздражён или воспалён.
При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) употреблять кисломолочные напитки не рекомендуется, особенно перед сном. Дело в том, что продукт повышает кислотность в желудке, это может усугубить симптомы рефлюкса.
Врач рекомендует употреблять небольшое количество кефира (около 200-250 мл) не позже чем за два часа до сна.