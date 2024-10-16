Инфекционист предостерег от ошибок при мытье рук

При мытье рук многие допускают ошибки, рассказала инфекционист Марият Мухина. От распространенных ошибок при мытье рук она предостерегла в беседе с Life.ru.

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По ее словам, многие думают, что десяти секунд мытья рук достаточно, хотя на самом деле для этого процесса требуется от 30 секунд до минуты. Также, продолжила Мухина, межпальцевые пространства, тыльная сторона и область под ногтями часто игнорируют, из-за чего микробы остаются на коже.

Кроме того, отметила врач, многие вообще не используют мыло и ограничиваются просто смыванием воды, что не позволяет удалить все микробы.

«Мыло помогает разрушить жиры и микроорганизмы. Проблемы с доступом к мыльным средствам: в некоторых местах, например, на улице, может не быть возможности воспользоваться мылом и водой, что ограничивает возможность качественной гигиенической обработки рук», — объяснила инфекционист.

Перед началом гигиенической процедуры нужно снять украшения и закатать рукава, рассказала Мухина. Руки необходимо смочить в теплой воде, после чего нанести мыло и намыливать руки не менее 30 секунд с учетом всех участков, а после тщательно промыть и просушить руки.

«Осуществляйте мытье рук не только после туалета, но и перед едой, после прогулок и взаимодействия с животными», — заключила специалист.

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