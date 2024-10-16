Психиатр назвал работающие способы для борьбы с осенней хандрой

Россиянам, которые столкнулись с осенней хандрой, важно ложиться спать до 23 часов, чтобы в организме вырабатывался полезный гормон сна мелатонин. Об этом kp.ru рассказал психиатр Александр Мещеряков.

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По его словам, этот гормон оказывает влияние на выработку гормона радости серотонина. Помимо этого, он советует заниматься физической активностью и чередовать ее с расслабляющими действиями. Например, принять ванну после йоги. Эксперт также рекомендует «зеркалить» радость.

«Встаньте или сядьте перед зеркалом, закройте глаза и вспомните что-то теплое, доброе и радостное. А потом откройте глаза, и вы увидите это в отражении, оно будет написано у вас на лице. И такой момент можно продлить и сохранить, улыбка останется внутренне с вами», — сказал Мещеряков.

Для борьбы с сезонной хандрой важно также наполнить дом уютом и теплыми ароматами и начать планировать что-то интересное.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что продукты, в которых содержатся витамины C, D и группы B, помогут справиться с осенней хандрой.

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