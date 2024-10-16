Вредными супами являются солянка, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Людмила Сухорукова.

— Какие супы можно назвать вредными? Солянка. В ней повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке, — цитирует ее РИА Новости.

Также грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм. Его не рекомендуется употреблять детям и людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ.

Гороховый суп же обычно варят с копченостями, это делает его тяжелым и калорийным, он может вызвать расстройство желудка, предупредила медик.

С годами у людей старшего возраста замедляется процесс обмена веществ и обоняние. Восприятие вкуса пищи может ухудшаться, возрастает риск обезвоживания из-за притупления чувства жажды.

Поэтому ухаживающим родственникам важно обращать внимание на рацион близкого человека. Как его составить, рассказали преподаватели Школы родственного ухода Института дополнительного профобразования работников соцсферы Марина Ясенская и Ирина Швецова.