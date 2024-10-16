Перечислены самые полезные для здоровья масла для жарки

Для жарки лучше всего выбирать масла, имеющие большое количество мононенасыщенных (МНЖК) и мало полиненасыщенных (ПНЖК) кислот. Связано это с тем, что чем ниже уровень ПНЖК, тем меньше вредных соединений будет образовываться при жарке.

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Оливковое масло. Масло первого отжима содержит 69,2% МНЖК, 9,07% ПНЖК и 15,4% насыщенных жиров. Также у него хорошая температура дымления: 210 градусов по Цельсию у обычного и 160−170 градусов у варианта первого отжима. Одно исследование показало, что в процессе жарки на оливковом масле образуется меньше всего свободных жирных кислот по сравнению с рапсовым и арахисовым маслами.

Масло авокадо. В нём 70,6% МНЖК, 13,5% ПНЖК и 11% насыщенных жиров. Результаты одной работы продемонстрировали, что это масло при воздействии тепла от 180 градусов по Цельсию в течение 9 часов остаётся таким же стабильным, как и оливковое. А после пяти циклов жарки у него была выше остальных (масла сои, кунжута, миндаля) антиоксидантная способность.

Масло рисовых отрубей. Оно имеет высокую антиоксидантную способность. Температура дымления этого масла составляет 232 градуса по Цельсию. Также его можно смешивать с другими маслами.

Арахисовое масло. Оно содержит 57,1% МНЖК, 19,9% ПНЖК и 16,2% насыщенных жиров. Температура дымления этого масла равняется 230 градусов по Цельсию.

Масло канолы. Жарка продуктов с этим маслом может дать еде нежелательный привкус. Более термостойкими являются смеси рапсового масла с высоким содержанием олеиновой кислоты.

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