Нужно ли включать в спортивную программу «тренировки до отказа»?

Существует убеждение, что прогресс в тренировках достигается через боль. Если не включать в план тренировки «до отказа», результата не будет и форма не улучшится. Эксперты говорят, что это не совсем верно – все зависит от целей, которые преследует человек.

Тренировка «до отказа» предполагает, что человек повторяет упражнение до тех пор, пока сделать еще один повтор становиться для него физически невозможно. Такой экстремальный режим, говорят эксперты, целесообразно использовать не всем.

Майкл Зурдос, заведующий кафедрой физических упражнений и укрепления здоровья в Университете Флориды Атлантик, ответил, что, если человек хочет увеличить мышечную массу, ему стоит использовать «тренировки до отказа». Они помогают нарастить более крупные мышцы, но не требуются для развития силы. Люди, которые регулярно тренируются, не доходя до стадии изнеможения, также улучшают свою физическую форму.

«Есть разница между тренировками для здоровья и тренировками для элитных результатов», – сказал эксперт в MedicalXpress.

«Тренировки до отказа», кроме прочего, требуют аккуратности: человек может настолько устать и испытать болевые ощущения, что следующую тренировку придется пропустить. Крайне редко бывает, что режим «тренировок до отказа» может привести к рабдомиолизу – разрушению поврежденных мышц, приводящих к развитию почечной недостаточности.

Джеймс Фишер, спортивный научный эксперт и консультант из Саутгемптона, согласился, что концепция «отказного тренинга» может быть включена в тренировочный процесс, но после таких занятий группе мышц, которая была задействована, следует дать отдохнуть в течение двух дней. Люди с большим спортивным опытом могут использовать такие тренировки как разовые или для последнего подхода в тренировке. Фишер объяснил, что для увеличения силы, действительно, важно довести мышцы до определенного порога. Например, если человек легко поднимает вес 10 раз и больше – это еще не порог. Можно увеличить вес так, чтобы на девятом-десятом подходе он ощущался как тяжелый – и тогда это пойдет на пользу мышечным волокнам.

«Это не для всех людей, не для всех, кто занимается спортом. Это сложный способ тренировки», – резюмировал специалист.

Лучшей тренировкой спортивный эксперт назвал «ту, которую человек действительно будет делать», не зависимо насколько сильно он себя заставляет. А силовые тренировки – это лучшее, что может подойти для укрепления общего состояния здоровья, повышения качества жизни и долголетия.