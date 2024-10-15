Как по правилу 80/20 полакомиться вкусным и вредным без чувства вины

Для большинства людей само словосочетание «здоровое питание» уже навевает скуку и грусть. А как же пицца и шашлычок, такая вредная, но вкусная жареная картошка и ароматная выпечка?

Если вы все же хотите оставаться здоровыми, и при этом не изнурять себя беспощадными диетами, то нутрициологи нашли выход. Оказывается, если очень хочется — то можно! И испытывать вину за наслаждение воздушным пирожным не придется.

Все дело в цифрах. Точнее — в соотношении здоровой пищи к вредной, но такой манящей. Полезных продуктов в вашем рационе должно быть 80 %, а всего того, к чему тянется рука, от чего пресловутые вкусовые сосочки радостно присвистывают, должно быть не более 20 %.

Даже люди с сильной волей, выдерживающие строгие диеты, порой не могут устоять перед желанным лакомством, срываясь в неожиданное обжорство. Когда в крови падает уровень сахара, а с ним понижается и настроение, желание подкрепиться быстрыми углеводами становится нестерпимым.

У многих такое желание превращается в сахарную или углеводную зависимость, избавиться от которой практически невозможно.

Это хорошо скажется и на вашем чувстве удовлетворенности жизнью, ведь испытывать лишения в еде больше не придется. Да и в общении будет больше шансов встречаться с друзьями, вы снова станете участником застолий, но с некоторыми ограничениями. Вместо нескольких кусков торта возьмете один небольшой и выберете не самую впечатляющую порцию мяса. Это относится и к алкоголю.

Так что выход один: сократить вредные вкусности до одной пятой всего рациона. И можно без угрызений совести погрызть какой-нибудь вредный снек.

Зато и настроение будет на подъеме, и психика не пострадает от пищевых лишений и срывов, да и организм не останется обижен.

Не шпинатом единым

Не очень полезные блюда, которые могут войти в 20% вашего ежедневного рациона:

Белые углеводы (сахар, белая мука и шлифованный рис). Сладости. Все конфеты, помадки, мармелад помимо сахара содержат искусственные красители и добавки. Рекомендуется умеренность в их употреблении. Жареная пища. Картошка, котлетки, куриные окорочка и прочая вкусность во сковородки опасна наличием трансжиров, а они могут стать спусковым механизмом для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Полуфабрикаты. Эти продукты богаты на различные консерванты, так что ими тоже увлекаться не стоит. Шашлык и вся пища, приготовленная на открытом огне. Тут возникает угроза канцерогенов.

Можно изредка побаловать себя вредным, но вкусным блюдом.

Как избавиться от углеводной зависимости

Первые шаги к оздоровлению своего организма с помощью пищи можно сделать, заменив вредные вкусности на куда более полезные аналоги.

Белые углеводы можно заменить на цельнозерновые продукты. Например, белый рис — на бурый, белый хлеб — на ржаной и цельнозерновой, выбирать макароны из муки твердых сортов пшеницы.

Уменьшить количество сахара в пище, пить менее сладкие напитки.

Дополнить протеинами — белками — каждый прием пищи. Это дает чувство сытости и замедляет процесс выделения глюкозы в кровь.

Снизить количество кофеина до одной чашки кофе в день, поскольку кофеин повышает уровень сахара в крови.

Реже употреблять в пищу снеки, включая «диетические». В них обычно много сахара — правильным питанием это не назовешь.

Сочетать фрукты с белковыми продуктами — орехами или твердым сыром. Белки тогда усваиваются быстрее, в организме вырастает уровень энергии.

Вместо сухофруктов, которые содержат много сахара, лучше употреблять в пищу свежие фрукты.

Заменить на полезные жидкости все пакетированные соки, коктейли и кокосовую воду, которые отличаются большим количеством сахара.

Порой мы переключаемся на вредную пищу вроде чипсов и прочих снеков не из-за чувства голода, а из-за скуки или усталости. Можно просто выпить воды и заняться чем-то интересным, тогда и досадного пищевого рецидива не случится.