Стоматолог раскрыл, может ли удаление всех зубов привести к смерти

Удаление сразу 32 зубов не может привести к смерти, поделился с «Радио 1» стоматолог, хирург-имплантолог Илья Усачев. Так он прокомментировал недавний инцидент с гибелью жительницы Подмосковья после такой процедуры.

Специалист отметил, что, видимо, у пациентки были проблемы со здоровьем, если пришлось вырывать сразу все зубы.

Значит, есть какие-то проблемы в полости рта, а значит, и во всем организме. Есть еще аллергические реакции, которые тоже могут не сразу проявиться. Очень много удаляют зубов — это не первопричина, — подчеркнул Усачев.

Он добавил, что все системы организма работают комплексно, поэтому отдельно рассматривать ротовую полость не стоит.

К тому же ограничений по количеству зубов для удаления нет — сколько нужно, столько врач и удалит. Однако он должен осознавать, что у такой операции может быть разная степень сложности, а еще существуют такие нюансы, как применение или неприменение анестезии. Специалист должен понимать риски, подытожил стоматолог.

Ранее в Москве пациентка частной стоматологической клиники скончалась после того, как ей удалили 32 зуба. 12 октября женщина пришла в медучреждение, там ей удалили все зубы, чтобы после установить импланты. После удаления пациентку отпустили, и 13 октября ее нашли мертвой в ванной.