Терапевт рассказала, какие правила нужно соблюдать при сборе грибов

В октябре многие отправляются по грибы. Какие правила надо соблюдать, чтобы после грибного ужина не оказаться на больничной койке, рассказала врач-терапевт высшей категории, много лет проработавшая в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, жительница Дмитровского района Юлия Башева.

— В Подмосковье практически не встречаются несъедобные грибы-двойники, — говорит Юлия Башева. — Но ложных опят, весьма похожих на съедобные, в нашем регионе сколько угодно. Запомните главный отличительный признак: у съедобного опёнка на ножке есть юбочка из плёнки — у ложного её нет. Ещё опёнок можно понюхать. У хорошего яркий грибной запах, ложный пахнет плесенью, землёй. В наших лесах много так называемых условно съедобных грибов. Например, валуй, чернушка (чёрный груздь), скрипуха. Они могут быть вкусными и безопасными, но только если вы умеете их готовить.

Юлия вспоминает, как однажды пришлось лечить целую семью. Мужчина вычитал где-то, как солить скрипухи холодным способом, набрал их и засолил. В итоге у всех была ураганная диарея.

— Сегодня в Сети множество советов от диванных грибников, — говорит Юлия Башева. — Например, советуют многие грибы не отваривать, а сразу жарить или солить, — мол, так они вкуснее. Или с видом знатоков уверяют: если гриб поели слизни — он безопасен. Не верьте таким интернет-гуру! Слизень и на поганку может покуситься без всякого вреда для себя!

Она советует отваривать все собранные грибы: это не только способ устранить горечь, но и дезинфекция.

Свинушки ещё каких-то лет тридцать назад охотно собирали грибники. Многие и сегодня их кладут в корзины. И вроде ничего с теми, кто ест свинушки, не случается…

— На самом деле свинушка — мина замедленного действия, — поясняет врач. — Раньше человек мог страдать от малокровия, от печёночной недостаточности, и врачи никак не связывали это с грибами. И только в середине 70-х годов прошлого века был выделен антиген, который содержит свинушка. Попадая в организм человека, он не выводится, а накапливается. Это и приводит к тяжёлым последствиям. Ещё в 1981 году свинушка исключена из перечня съедобных грибов. Не ешьте. Здоровее будете.

Несколько вкусных грибов сегодня в Красной книге Подмосковья. И за их сбор — штраф. Например, сыроежки многих видов под запретом. Рвать можно только красные и жёлтые. Если подосиновик с красно-бурой шляпкой — рвите. А если с белёсой — нельзя.