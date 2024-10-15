Переизбыток фтора может привести к заболеваниям зубов

Переизбыток некоторых витаминов в организме может привести к заболеваниям зубов. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил стоматолог, хирург-имплантолог, главврач клиники «МЕД» Илья Усачев. Он подчеркнул, что витаминные комплексы ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно.

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«Витамины должны быть лекарственными. Их должен прописывать врач. Это не биологически активные добавки, у которых нет правильной сертификации. Однако перенасыщение витаминами не есть хорошо, например, переизбыток фтора приводит к болезни флюороз — разрушение ткани зуба», — предупредил врач.

Он напомнил, что самое главное в профилактике здоровья зубов — сбалансированное питание, правильный уход за полостью рта и своевременный осмотр у врача.

Британские диетологи Маргарет Рейман и Эмма Дербишир до этого сообщили, что прием витаминно-минеральных комплексов и различных пищевых добавок не приносит пользы при условии «скрытого голода» — дефицита натуральных питательных веществ в организме вследствие плохих пищевых привычек.

Специалисты отмечают, что пищевые добавки действительно способны помочь повысить качество питания. Однако они не могут стать заменой сбалансированного рациона, состоящего из разнообразных натуральных продуктов.