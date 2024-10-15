Врач: раз в год женщинам нужно делать УЗИ молочных желез

Сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. По данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, онкологическое заболевание молочных желез у женщин стало самым распространенным видом рака в мире. В 2020 году этот диагноз выявили у 2,3 млн жительниц разных стран, скончались 685 тысяч пациенток.

Маммолог-онколог-хирург ФНКЦ ФМБА России София Алавидзе в беседе с изданием «Вести Подмосковья» сообщила, что обнаружение болезни на ранней стадии повышает шансы на выздоровление. Каждая женщина должна ежегодно наблюдаться у гинеколога и раз в год проходить УЗИ молочных желез - исследование может выявить опухоль размеров всего 3-5 мм. УЗИ проводится на 5-12 день цикла. Женщинам старше 35 лет также нужно посещать маммолога. Врач отметила, что с этого возраста назначается профилактическая маммография с двухлетними интервалами. С 50 лет маммографию нужно проходить каждый год.

«Самостоятельный осмотр груди необходимо проводить каждый месяц между 7 и 10 днями цикла. Изменения формы и цвета кожи, любые уплотнения, отечность, покраснения, болезненность в молочной железе или соске - повод срочно обратиться к врачу. Самостоятельно следует исследовать область подмышек и ключиц, так как раз увеличенные лимфоузлы могут свидетельствовать о заболевании», - отметила собеседница издания.

Рак молочных желез лечится с помощью химиотерапии, гормональных препаратов, таргетной терапии. Современные операции являются органосохраняющими. София Алавидзе объяснила, что пациенткам на первой или второй стадии болезни, когда опухоль не превышает 4 см, проводится лампэктомия - хирург удаляет только пораженную часть железы. Мастэктомия, при которой грудь полностью удаляется, с каждым годом проводится все реже, но в сложных случаях без нее не обойтись.