Диетолог перечислил вредные для щитовидной железы продукты

По словам диетолога Эумениоса Карафиллидиса, некоторые продукты мешают работе лекарств, которые назначают при тиреоидите Хашимото — хроническом воспалительном процессе в щитовидной железе. Еду, вредящую щитовидной железе, эксперт назвал в комментарии для Pronews.

Карафиллидис посоветовал при наличии этой проблемы избегать фастфуда, сладостей и сладких напитков (газировки, мороженого, конфет, хлопьев), жареных блюд, рафинированных углеводов (белых макарон и хлеба), а также зерновых продуктов с глютеном. Он также призвал минимизировать в меню обработанные продукты и мясо: замороженные готовые блюда, бекон, колбасу и другие мясные деликатесы.

Вместо них диетолог посоветовал людям с заболеванием щитовидной железы есть фрукты, овощи, полезные жиры (авокадо, оливковое масло), молочные продукты, животные белки (яйца, мясо индейки, креветок), семена, орехи и бобовые, а также специи и приправы (куркуму, базилик, розмарин, паприку, шафран, черный перец), пить обычную и минеральную воду или несладкий чай.

Ранее эндокринолог Роман Терушкин рассказал о влиянии избыточного количества кофе на организм. По его словам, чрезмерное употребление напитка способно замедлить метаболизм.