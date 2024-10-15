Чем лучше мыть руки? 

Мытье рук — один из самых простых способов не дать болезням распространиться. Среди заболеваний, которые помогает предотвратить гигиеническая процедура, Роспотребнадзор называет острые кишечные инфекции, ОРВИ и грипп. В честь Всемирного дня мытья рук рассказываем, чем лучше пользоваться для очистки кожи: мылом или антисептиком

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Несмотря на то что сегодня мытье рук — обычная практика, к которой людей приучают с детства, так было далеко не всегда. До 40-х годов XIX века даже врачи-хирурги пренебрегали процедурой, да и гигиеной в целом. Из-за этого, например, британские больницы Викторианской эпохи получили прозвище "дома смерти": в том числе из-за антисанитарии смертность людей в больницах была в три-пять раз выше, чем среди тех, за кем ухаживали дома.

Медики того времени могли принимать роды после вскрытия трупа, что приводило к регулярным вспышкам инфекций в лечебных заведениях. Мытье же рук, несмотря на то что существовало в человеческой традиции еще со времен Древней Греции, долгое время оставалось по большей части религиозной процедурой. Так, в Древнем Риме нельзя было взаимодействовать с сакральными предметами без предварительного омовения рук. А согласно еврейским верованиям, немытые руки могли стать порталом, через который демоны попадут в тело. Однако со временем традиция очищать руки пропала: в умах европейцев она стала ассоциироваться с общественными банями, которые являлись центрами распущенного поведения и проституции в Средние века. Против мытья рук выступали и низшие, и высшие слои общества, которые считали это "противной и отвратительной процедурой".

И хотя некоторые врачи высказывались в поддержку мытья рук еще в X веке (например, известный еврейский медик и философ Моисей Маймонид (Moses Maimonides), который считал, что мытье рук — ключ к хорошей гигиене), этот метод дезинфекции встречал сопротивление в научных кругах.

Ситуация не менялась вплоть до 1847 года, когда венгерский врач-акушер Игнац Земмельвейс предположил, что высокая детская смертность и частые случаи послеродовой горячки в больницах связаны с тем, что врачи не мыли руки после вскрытия трупов или посещения больных с инфекционными заболеваниями. Земмельвейс предложил медикам обрабатывать руки раствором хлорной извести. В результате эксперимента смертность среди пациентов резко сократилась. Окончательное признание наработка акушера получила после 1867 года, когда отец антисептики, английский хирург Джозеф Листер впервые представил в журнале "Ланцет" список теоретически обоснованных гигиенических мероприятий для борьбы с хирургическими инфекциями, в число которых входила обязательная обработка хирургических инструментов, обеззараживание воздуха в операционной и обработка рук врача.

Чем лучше мыть руки?

Сегодня людям предлагают множество средств для мытья рук: антисептики, обычное мыло, антибактериальное мыло, жидкое мыло, спирт и многое другое. Разберемся, какое средство самое эффективное.

Кусковое мыло

Привычное мыло в бруске остается одним из лучших способов борьбы с микробами на руках. Оно состоит из растворимых солей насыщенных жирных кислот: когда состав вступает в реакцию с водой, запускается химическая реакция, в ходе которой формируются особые молекулы мицеллы. Они захватывают присутствующие на коже загрязнения, унося их с собой в смыв под проточным потоком воды.

Этот метод очищения кожи прост и эффективен: 20 секунд намыливания достаточно, чтобы смыть с рук большинство вредоносных микробов и другие опасные компоненты (тяжелые металлы, пестициды).

Из минусов средства можно выделить риски того, что бактерии от предыдущего пользователя останутся на поверхности бруска, а также невозможность использовать средство без проточной воды.

Жидкое мыло

Жидкое мыло считается гигиеничнее кускового, так как обычно на его поверхности не остаются микробы от предыдущего пользователя. Еще один плюс жидких составов — разнообразие продуктов с добавленными уходовыми компонентами. Благодаря этому кожа на руках не пересыхает, оставаясь нежной и приятной на ощупь.

Специалисты рекомендуют по возможности использовать именно жидкое мыло в общественных местах. Чтобы и вовсе минимизировать риск передачи опасных патогенов от одного человека к другому, можно разлить мыло по специальным бесконтактным дозаторам.

Антибактериальное мыло

Основное отличие антибактериального мыла от обыкновенного — наличие в составе антимикробных компонентов. Якобы их добавление помогает предотвратить риски развития бактериальных инфекций.

Однако, согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, у антибактериального мыла нет реальных доказанных преимуществ перед классическим аналогом. Некоторые данные и вовсе свидетельствуют о том, что антибактериальные компоненты могут нанести вред здоровью человека. Например, привести к удалению полезных бактерий с кожи, сухости рук, а также ввести пользователей в заблуждение ложным ощущением чистоты, что приведет к сокращению числа регулярных гигиенических процедур.

Антибактериальное мыло может быть эффективно в медицинских учреждениях, однако использовать его без специальных врачебных рекомендаций и специфических техник (состав должен оставаться на коже не менее двух минут, чтобы подействовать) не стоит. Обычное мыло и стоит дешевле, и обладает таким же эффектом, но без дополнительных рисков для здоровья.

Антисептики

Антисептики — популярные обеззараживающие средства, которые часто преподносят как аналоги, способные полностью заменить мыло. Средство действительно удобное: нет необходимости искать ванную комнату, чтобы очистить руки, гигиеническую процедуру можно просто совершить на ходу.

Однако большинство специалистов сходятся на том, что антисептики не могут заменить мыло. Дело в том, что дезинфицирующее средство является хорошей альтернативой только в том случае, если содержит хотя бы 60% спирта. В противном случае микробы на коже останутся, хоть и перестанут активно размножаться. Кроме того, дезинфицирующие составы не могут удалить с кожи опасные химические соединения, например некоторые виды пестицидов.

Врачи рекомендуют использовать антисептики, если руки не сильно грязные или жирные, особенно осторожно их нужно применять после еды (белки и жиры в пище снижают антибактериальный эффект спирта).

Так какое средство самое эффективное?

Вне зависимости от того, чем вы обрабатываете руки, техника в этом вопросе имеет решающее значение. Если не соблюдать рекомендации по использованию средств очистки эпидермиса, эффект от процедуры будет минимальным.

Вот что нужно делать при использовании любого мыла:

смочить руки в проточной воде;

нанести мыло;

энергично потирать руки не менее 20 секунд, а лучше и все 40;

тщательно смыть остатки водой;

высушить руки чистым полотенцем или просто дождаться полного испарения лишней влаги на воздухе.

В случае с антисептиками правила такие: