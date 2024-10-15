Диетолог назвала 12 полезных свойств вишневого сока

Зарегистрированный диетолог и лицензированный специалист по питанию Сюзанна Фишер раскрыла неожиданные полезные свойства напитка.

© Чемпионат.com

Борется с воспалением и болью при артрите. Вишнёвый сок богат антиоксидантами, которые могут облегчить болевые ощущения и скованность суставов. Может снизить артериальное давление. Напиток снижает артериальное давление. Может снизить уровень «плохого» холестерина. Такой тип холестерина повышает риск сердечного приступа или инсульта. Способствует восстановлению после тренировки. Регулярное употребление вишнёвого сока может уменьшить болезненность мышц после занятий спортом. Снижает риск подагры. Напиток обладает противовоспалительными свойствами. Может улучшить качество сна. Вишня содержит мелатонин, соединение, которое помогает регулировать сон. Может снизить риск развития диабета. Напиток помогает стабилизировать уровень сахара в крови натощак. Может бороться со стрессом и тревогой. Исследования показали, что употребление вишнёвого сока положительно влияет на психическое здоровье. Улучшает кратковременную память. Сок будет полезен людям с лёгкой и умеренной деменцией. Укрепляет иммунную систему. Вишнёвый напиток содержит витамины А и С, которые поддерживают иммунитет. Улучшает зрение. Антиоксиданты антоцианы уменьшают воспаление, которое может способствовать заболеваниям глаз и изменению зрения. Может предотвратить рак. Вишня может бороться с раком, уменьшая окислительный стресс и воспаление.

Диетолог отмечает, что лучше всего выбирать несладкий вишнёвый сок, поскольку слишком большое количество добавленного сахара может негативно сказаться на здоровье. Людям с диабетом следует быть осторожными с потреблением сока, так как даже несладкие соки влияют на уровень сахара в крови.