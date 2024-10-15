Эксперт рассказал, чем чревато ношение ювелирных изделий

Эксперты указали, что неправильное ношение ювелирных изделий способно оказать серьезные проблемы для здоровья человека. Больше всего это касается колец, пишет РИА Новости.

Спасатели призывают всегда снимать украшения при занятиях спортом, посещении бани или сауны. Ведь тем же кольцом можно зацепиться за что-либо и не только испортить само украшение, но и травмироваться.

«Бани и сауны способствуют расширению сосудов, отеку конечностей, при этом металл остается в прежних размерах и буквально впивается в пальцы, не позволяя владельцу освободиться от него самостоятельно, - объяснил заместитель начальника 254-й пожарно-спасательной части ГКУ «Мособлпожспас» Андрей Ильин. - Нужно всегда помнить об этих особенностях, чтобы не допустить вреда себе и продлить срок эксплуатации ювелирных изделий».

Как указал спасатель, время от времени к ним обращаются с просьбами снять кольцо, ибо сделать это самостоятельно уже не получается.

«В большинстве случаев кольцо приходится разрезать, после чего многие любимые украшения становятся не пригодны для ремонта», - добавил Ильин.

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