Врач предупредил о смертельной опасности привычки облизывать нож

Привычка облизывать нож может привести к заражению крови, предупредил старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов. В разговоре с NEWS.ru врач подчеркнул, что острой частью ножа можно легко порезать язык.

Привычка облизывать нож после использования — это высокий риск травматизации. Человек может легко порезать язык острой частью ножа. Наш рот — это нестерильное поле, там постоянно живет множество микроорганизмов, в том числе условно патогенных. Если порез глубокий и значительный, а адекватное лечение своевременно не проведено, это может привести в том числе к заражению крови и, как следствие, сепсису, — пояснил врач.

Степанов отметил, что такая травма очень болезненная и долго заживает, так как язык постоянно в движении. По его словам, пословица «не ешь с ножа — злым будешь» существует не просто так. Специалист указал, что порез чреват разнообразными инфекциями.

Микроорганизмы, попав в рану, могут вызвать нагноение и, соответственно, воспалительный процесс. Срок заживления и количество инфекций, которые попадут внутрь и с которыми наш организм будет справляться, зависят от глубины повреждения, — добавил Степанов.

Врач Рамил Шахвеледов ранее предупредил, что самостоятельное выполнение процедуры пирсинга чревато такими опасными последствиями, как аллергия и сепсис. По его словам, делать прокол должен только обученный специалист.