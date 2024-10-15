Биолог развеяла главные заблуждения о поднятой с пола еде

В упавшей на пол еде сразу заводятся бактерии, предупредила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. В разговоре с NEWS.ru биолог подчеркнула, что поднимать с пола продукты нельзя, независимо от того, когда пища упала.

Поднимать с пола еду, а тем более ее есть нельзя, независимо от того, что, где и когда упало. Обсеменение бактериями происходит сразу же. Причем чем пища более влажная, тем быстрее. Способ подуть на еду не поможет. Так, упавший на пол сыр или пельмень куда опаснее, чем сухой крекер, — пояснила Лялина.

Она отметила, что количество бактерий на пище не зависит от покрытия или того, как давно мыли пол. По словам эксперта, опасные микроорганизмы способны сохранять активность на сухом покрытии более четырех недель, а на влажном они есть в любое время.

Чаще всего можно встретить микроорганизмы, вызывающие кишечные отравления, с симптомами повышенной температуры, рвоты и диареи. Подняв еду с ковра, можно проглотить пылевых клещей или жучков, которые способны вызвать аллергические реакции. Не стоит пренебрегать правилами гигиены: что упало, то пропало, — заключила Лялина.

Врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко ранее предупредила, что кухня считается самым загрязненным бактериями местом в квартире. По ее словам, там много грязных тряпок и губок, бактерии также скапливаются на раковине, плите, ручках шкафов и в мисках для животных.