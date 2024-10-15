Треть опрошенных пациентов пожаловалась на плохое питание в больницах РФ

Одна треть опрошенных пациентов не получали нормального питания в российских стационарах во время госпитализации. Такие результаты опроса, проведенного в рамках федерального проекта "Здравконтроль", опубликованы в Telegram-канале Общественной палаты (ОП) РФ. Опрос проводился среди почти 2,5 тыс. человек.

"Из 2 481 опрошенного одна треть не получала нормального питания во время госпитализации", - отмечается в сообщении.

На вопрос, запрещал ли лечащий врач питаться в столовой больницы по медицинским показаниям, 44% респондентов ответили, что всю еду можно было есть, а 27% утверждали, что все блюда соответствовали рекомендованной диете. При этом 10% опрошенных указали на частичные ограничения, 4% сказали, что врач не рекомендовал питаться в медицинском учреждении, а 2% пациентов рассказали, что медики ругали их за еду в столовых, отмечая, что этим нельзя питаться при диагнозе. Еще 13% пациенток в послеродовом отделении предупреждали, что употреблять часть блюд из столовой было нельзя.

Как отмечается в сообщении, в адрес "Здравконтроля" продолжают поступать жалобы пациентов о том, что во время нахождения в стационаре их питание не соответствует требованиям и является неполнценным. В частности, пациенты жалуются на однообразие блюд, отсутствие диетических продуктов, неподходящее послеоперационное меню.

По словам руководителя проекта "Здравконтроль", зампреда комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Мартынова, которые приводятся в сообщении, нельзя допускать ситуацию, когда пациенты, находясь в больнице на длительном лечении (от трех недель до полугода и более), не могут питаться в столовой этого учреждения.

Как отмечается в сообщении, рацион пациентов должен быть разнообразным и соответствовать лечебным показаниям по химическому составу, пищевой ценности, набору пищевой продукции, режиму питания, сбалансированности рациона. Лечебное питание в стационаре должно назначаться лечащим или дежурным врачом не позднее 4 часов с момента поступления пациента в стационар медицинской организации при установлении предварительного диагноза. Таким образом, при организации питания пациента должны учитываться диагнозы (основной, сопутствующие). Организацию питания в стационарах регулируют, в частности, приказы Минздрава, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, методические рекомендации.