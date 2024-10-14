Врач назвал худшие позы для сна, причиняющие вред сосудам

Неправильное положение тела во время сна может вызвать чувство усталости после пробуждения, вызывать головные боли и вредить сосудам. Остеопат Дмитрий Симкин перечислил худшие позы для сна.

© Вечерняя Москва

По словам врача, одна из худших поз для сна — на животе. Симкин объясняет, что в этой позе человек поворачивает голову набок и скручивает шею. Сдавление сосудов приводит к нарушению кровообращения, что может вызывать головную боль по утрам.

Остеопат также отмечает, что сон на низкой подушке или без нее тоже вреден, так как голова опускается вниз, а шея изгибается.

— Советую отказаться от привычки подкладывать руку под голову или подушку. Это нарушает естественное положение плечевого сустава и может привести к его воспалению, — приводит слова специалиста «АиФ».

Симкин подчеркивает, что лучшая поза для сна — на спине на невысокой подушке с углублением для головы, так как в этом положении шея может расслабиться.

Различное положение тела во время сна оказывает влияние на внутренние органы, а как следствие, на здоровье в целом. Об этом рассказала терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. Доктор отметила, что лучше всего спать лежа на спине. В таком положении нагрузка распределяется по всему телу так, что человек может спокойно и размеренно дышать. Однако важно помнить, что сон на спине может спровоцировать храп.