Фитнес-тренер объяснила выбор правильной обуви для занятий спортом

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, как выбрать правильную обувь для занятий спортом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Соболь рекомендовала подбирать обувь в зависимости от типа тренировки.

«Если вы занимаетесь бегом, необходимо искать кроссовки с хорошей амортизацией и поддержкой. Для работы в зале или на групповых занятиях подойдут более легкие и гибкие модели, которые обеспечат хорошую устойчивость и дренаж влаги», — рассказала она.

Также тренер посоветовала уделить внимание размеру — между пальцами и носком должно быть достаточно пространства. Это поможет избежать неприятные ощущения во время интенсивных занятий. Кроме того, Соболь рекомендовала выбирать обувь из дышащего материала и с амортизацией.

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