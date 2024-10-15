Певица Лиззо рассказала, почему отказалась от веганства

Рэперша четыре года исключала из рациона животные белки и жиры. За последний год Лиззо сбросила около 45 килограммов. По словам артистки, сделать это ей удалось благодаря строгой диете и активным тренировкам. Лиззо рассказала, что одним из важных пунктов на её пути к стройности оказалось решение сделать перерыв в веганстве.

Диетолог предложил мне попробовать японскую диету, так как она считается одной из наиболее «здоровых». Я ела суши, яйца и другие национальные блюда Японии. В конце концов я заметила, что действительно стала терять килограммы. Я сдала анализы, которые показали, что животные белки и жиры положительно влияют на моё здоровье, — поделилась звезда.

Ради стройности Лиззо согласилась, по крайней мере, временно отказаться от веганства. Рэперша подчеркнула, что однажды надеется вновь исключить из своего рациона продукты животного происхождения. Артистка планирует сделать это после завершения похудения.