Зефир может стать причиной пищевого отравления — если на производстве не соблюдаются гигиенические требования, высок риск загрязнения продукта кишечной палочкой или сальмонеллой. Об этом, ссылаясь на гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук, врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерину Кашух, пишет Life.

Причиной проблем с ЖКТ может быть использование на производстве некачественных ингредиентов. Зефир обычно готовится из сахара, пектина или агар-агара, яичных белков и вкусовых добавок. Некоторые производители используют сахарозаменитель и дешёвые аналоги натуральных продуктов, которые могут содержать вредные примеси или вещества.

«Зефир легко впитывает влагу и может стать благоприятной средой для размножения плесени и бактерий. Иногда он портится уже на складах или в процессе транспортировки. Если покупатель не обратит внимания на состояние упаковки или срок годности, он рискует приобрести испорченный товар», — отметила эксперт.

Чтобы минимизировать риск отравления, важно проверять срок годности перед покупкой. Упаковка должна быть целая, без повреждений, разрывов или остатков влаги. Зефир должен храниться в прохладном, сухом месте.

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